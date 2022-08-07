Москва, 7 августа, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции приступили к зарядке аккумуляторов скафандров «Орлан-МКС» для предстоящей внекорабельной деятельности. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев агентству ТАСС.

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Артемьев рассказал, что вместе с коллегой Денисом Матвеевым уже ознакомился с циклограммой предстоящего выхода за борт МКС. Работы на внешней стороне орбитальной станции запланированы на 17 августа.

Во время внекорабельной деятельности космонавты продолжат подключать роботизированный модуль ERA, установленный на российском модуле «Наука». В частности, они смонтируют локтевые телекамеры, подключат внешний пульт управления и демонтируют стартовые кольца. Планируется, что космонавты проведут за бортом МКС шесть часов 46 минут.

Российская программа по Международной космической станции предусматривает пять выходов в открытый космос летом 2022 года. Основным направлением работ является завершение интеграции модуля «Наука» в состав российского сегмента станции.