Южно-Сахалинск, , 07:15 — REGNUM Паводок на востоке Сахалина 7 августа привёл к закрытию двух железнодорожных перегонов. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Рельсы

Отмечается, что закрытыми оказались перегон «Арсентьевка — Тихая» и часть перегона «Тихая — Пугачёво — Сахалинское». Из-за паводков сотрудникам станции Тихая пришлось остановить поезд, следовавший из Поронайска в Южно-Сахалинск. Ещё один поезд на этом направлении был отменён.

Ливни на Сахалине срывают работу железной дороги с 5 августа. Тогда из-за наводнения поезд из Томари едва не сошёл с рельсов.