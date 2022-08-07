Берлин, 7 августа, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Немецкие пенсионеры уедут на зиму в тёплые страны, чтобы не платить огромные деньги за отопление. Об этом сообщает издание Bild.

(сс) dapple1 Пустующий пляж

Экономия на отоплении стала новым драйвером роста туристического рынка в Германии. Крупные туроператоры этой страны назвали популярные направления у немецких пенсионеров на осень и зиму — Тунис, Турция, Египет, Канарские острова, Кабо-Верде, Сенегал, Таиланд и Карибский бассейн.

Немецкое издание в качестве примера приводит пожилую пару, Карин и Лотара из Нижней Саксонии, которая в январе на восемь недель за 1800 евро в месяц отправится в Тунис. В Германии же они за квартиру площадью 68 кв. м платят 400 евро в месяц только за аренду. Их предупредили, что зимой за отопление придётся отдать ещё 600 евро. Поняв, что за жильё им придётся отдать 1000 евро в месяц, супруги нашли более выгодный вариант в Тунисе. У 71-летней Кристы квартира гораздо больше — 184 кв. м. Чтобы не платить за отопление 2000 евро, она также переезжает в Тунис на шесть недель за 1100 евро. Причём германских пенсионеров ждёт обслуживание по системе «всё включено». Приятным бонусом стали зимние скидки в отелях этой тёплой страны.

Работающее население Германии пока не может себе позволить таким образом экономить, но многие уже ищут варианты удалённой работы, отмечает немецкое издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителям Германии необходимо экономить не менее 20% от общего объёма энергопотребления, чтобы к зиме избежать дефицита газа. Такое заявление сделал 6 августа глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.