Катав-Ивановск, Челябинская область, 7 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Катав-Ивановском районе Челябинской области два человека погибли в ДТП. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 6 августа. Автомашина «Рено» выехала в кювет. Погибли двое мужчин-пассажиров.

За рулём была женщина 1984 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением. В результате автомобиль выехал в правый кювет и перевернулся.

В ходе освидетельствования было установлено алкогольное опьянение женщины. Теперь гражданке грозит от восьми до пятнадцати лет колонии.

По данным ГИБДД, в июне на территории Челябинской области было совершено 254 мДТП. Снижение по сравнению с июнем 2021 года составило 10,2%.

При этом количество погибших упало на 71,4%. Всего за тот период в дорожных авариях на территории региона погибли восемь человек.