Москва, 7 августа, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Тёплая облачная погода с прояснениями и сильным ливнем ожидают жителей Москвы 7 августа, согласно прогнозам синоптиков. Соответствующая информация была опубликована 6 августа на сайте Гидрометцентра России.

ИА REGNUM Гроза в Москве

Как обещают метеорологи, в воскресенье 7 августа в Москве днём воздух прогреется до +27…+29 градусов, в ночное время последует понижение температуры до +15…+17 градусов.

В отдельных районах города ожидается очень сильный ливень с грозой и градом. В свяхи с этим пресс-служба московского комплекса городского хозяйства в своём телеграм-канале предупредила жителей города о необходимости соблюдать осторожность, так как во время грозы вероятны порывы ветра скоростью до 15-20 м/сек, местами до 25 м/сек.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о грозе и ливнях, которые ожидаются в Москве 7 августа.