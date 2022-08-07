Село Миасское, Челябинская область, 7 августа, 2022, 06:34 — ИА Регнум. В Челябинской области трагически погиб участник «Эндуро-кросса на мотоциклах». Об этом пишут в соцсетях.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

Соревнования проходили 6 августа в селе Миасском. Погиб 53-летний гражданин. Он получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, на мотокроссе в Ирбите Свердловской области 26 июня мотоцикл с коляской выехал на зрителей. Серьёзных травм никто не получил.

29 октября 2018 года на мотокроссе в Белеве Тульской области тяжело травмировался 17-летний спортсмен. Позднее он скончался в больнице.

А 20 июля 2019 года в Обнинске Калужской области разбился 54-летний житель из Смоленской области. В ходе мотокросса он перевернулся через переднюю часть мотоцикла и упал. Причиной трагедии стала техническая неисправность транспортного средства.

Ещё ранее подобные смертельные случаи на мотокроссах были в Румынии, Чехии, Великобритании, Амурской области, в Крыму, Кемеровской области и в ряде других регионов и стран.