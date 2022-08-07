Вашингтон, 7 августа, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Российский сжиженный природный газ (СПГ) вероятнее всего станет предметом спора и борьбы стран Евросоюза со странами Азии с приходом зимних холодов. Об этом 6 августа сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал СПГ

Авторы публикации предполагают, что даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои, а холодная зима в Азии и экономический подъём в Китае после коронавирусного локдауна могут стать причиной борьбы со странами Европы за экспорт СПГ. В такой ситуации будут расти цены на газ.

В связи с ухудшением уровня жизни жителей Европы на фоне газового коллапса в странах ЕС к власти могут начаться общественные волнения и протесты, и к власти вероятнее всего придут политики и правительства, которые не захотят зависеть от коалиции и будут стремиться выйти из неё, либо разрушить.

Кроме того, авторы статьи полагают, что на фоне энергетического кризиса европейцев исчезнет решимость поддерживать Украину и они могут отказаться от этой идеи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа.