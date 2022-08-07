Киев, 7 августа, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский освобождает осуждённых насильников детей, мучителей, чтобы усилить истощенных военных. Об этом сообщила в статье для американского издания Grayzone журналистка Эша Кришнасвами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Она рассказала читателям о зверствах нацбатальонов, в частности расформированного «Торнадо», командира которого Руслана Онищенко выпустили из колонии в июле 2022 года в рамках плана Зеленского по освобождению заключённых с боевым опытом.

«Наряду с непоколебимой приверженностью фашизму, Онищенко известен как психопатический садист, который был вовлечён в сексуальное насилие над детьми, жестокие пытки заключенных и убийства», — отметила журналистка из США.

Она привела примеры борьбы «Торнадо» и других националистических батальонов с «сепаратистами» из Донецкой и Луганской Народных Республик. Свидетели на суде над боевиками «Торнадо» сообщали, как десятилетнюю девочку похитили с целью выкупа и неоднократно насиловали, пока она не умерла. И это только один эпизод из более чем сотни.

«Теперь Зеленский выпускает «животных» из их клеток под прикрытием войны. Хотя члены «Торнадо» представляют собой одних из самых диких зверей, 58 других батальонов, подобных этому, продолжают действовать по всей Украине», — пишет журналистка Эша Кришнасвами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеканал CBS снял документальный фильм о том, что значительная часть западной военной помощи не доходит на Украине до фронта, по всей вероятности, попадая на чёрный рынок.