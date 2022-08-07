Приштина, Сербия, 7 августа, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Журналистка газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова не выходила на связь после своего задержания на погранпереходе на севере непризнанного Косова. Об этом 7 августа сообщает издание.

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Как уточняется в материале «Комсомольской правды», Асламова выполняла редакционное задание, работая над спецрепортажем в связи с недавней эскалацией конфликта между Сербией и Косово.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российскую журналистку Асламову подозревают в шпионаже с целью дестабилизации обстановки. По словам главы МВД Косова Джелаля Свечлия, попытка российской журналистки въехать в Косово после недавнего обострения ситуации служит доказательством русских связей, «которые подключила Сербия с целью дестабилизации».