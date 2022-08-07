Тель-Авив, Израиль, 7 августа 2022, 06:13 — REGNUM «Палестинский исламский джихад» лишился командира 6 августа в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Жертвой стал Халед Мансур, заявило крыло «Бригады аль-Кудс».
Ранее сообщалось о гибели еще одного командира «Палестинского исламского джихада» Тайсира аль-Джабари. Он командовал военным крылом группировки в северной части анклава.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа. Жертвами ударов стали 24 человека. В ночь на 7 августа в южной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги.