Тель-Авив, Израиль, 7 августа, 2022, 06:13 — ИА Регнум. «Палестинский исламский джихад» лишился командира 6 августа в результате израильского авиаудара по сектору Газа. Жертвой стал Халед Мансур, заявило крыло «Бригады аль-Кудс».

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Ранее сообщалось о гибели еще одного командира «Палестинского исламского джихада» Тайсира аль-Джабари. Он командовал военным крылом группировки в северной части анклава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа. Жертвами ударов стали 24 человека. В ночь на 7 августа в южной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги.