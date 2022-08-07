Техас, США, , 05:45 — REGNUM Третья мировая война может начаться из-за некомпетентных людей, а за украинским конфликтом последует конфликт на Тайване. Такое заявление сделал 6 августа экс-президент США Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», — сказал Трамп в ходе выступления.

При этом Трамп указал, что при нём бы не произошло конфликта на Украине, как при действующей американской администрации во главе с президентом США Джозефом Байденом. Также, по мнению Трампа, после завершения конфликта на Украине, последует обострение на Тайване.

По словам Трампа, он бы не допустил никогда конфликта между Тайванем и Китаем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США обвинили Китай в эскалации конфликта на Тайване в связи с военными учениями.

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