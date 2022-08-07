Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Сенат США приступил к рассмотрению «Акта сокращения инфляции». Законопроект предполагает многомиллиардные инвестиции в экологию и социальную сферу, а также налоговую реформу, сообщают Риа Новости.

Налоги

Приступить к рассмотрению законопроекта удалось после того, как свои возражения сняли фрондирующие сенаторы от правящей Демократической партии Джо Минчин и Кирстен Синема. Таким образом, власти США могут выделить 370 млрд долларов на чистую энергетику и 64 млрд на развитие системы здравоохранения.

В законопроект вошла и налоговая реформа, которая призвана заставить крупнейшие корпорации платить федеральный налог на прибыль. Предполагается, что это позволит снизить дефицит бюджета США на 300 млрд долларов. За начало дебатов проголосовал 51 человек, ещё 50 — против.