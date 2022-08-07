Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Соединённые Штаты Америки во многих аспектах опустились до уровня стран третьего мира. Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам, и чья система образования располагается в конце любого списка. Но, возможно, самое важное, что мы страна, которую больше не уважают и не слушают в мире», — цитирует Трампа ТАСС.

Экс-президент США в выправлении текущего положение дел в стране возлагает надежды на республиканцев, которые приступят к делу уже в ноябре 2022 года, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «мысленно» уже принял решение о своём участии в президентских выборах 2024 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал, что принял решение об участии в президентских выборах