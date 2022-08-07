Киев, , 05:15 — REGNUM Значительная часть западной военной помощи не доходит на Украине до фронта, по всей вероятности, попадая на чёрный рынок. Об этом говорится в документальном фильме, который был показан 6 августа американским телеканалом CBS.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Герои фильма предполагают, что часть вооружений попадает на чёрный рынок, а в случае завершения конфликта на Украине, может попасть в «неправильные руки». В частности, ветеран морской пехоты США Энди Милбурн, возглавляющий группу, которая занимается подготовкой украинских военных, утверждает, что на передовой не получают дроны, боеприпасы, бронежилеты, каски и многое ещё.

«Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки… то, да, создается впечатление черной дыры», — отметил Милбурн.

Другой герой фильма Джонас Охман, предполагает, что до места назначения доходит только 30% военной помощи. По его мнению, во всём происходящем виновата коррупция, бюрократию и политические игры, мешающие как положено отладить систему поставок.

Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера обеспокоена, что оказывающие помощь Киеву страны не считают нужным отслеживать свои поставки, как они применяются сейчас и как их хотят применить завтра. Она припомнила случай, когда в Ираке террористам из радикальной группировки досталось оружие, направленное США местным военным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США готовит пакет военной помощи Украине на сумму порядка $1 млрд.

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