Прага, 7 августа, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В Чехии из-за российских контрсанкций дорожают карандаши, из-за санкций Запада — сокращается производство ластиков. Об этом изданию Seznam Zpravy сообщил владелец известного бренда канцелярских товаров Koh-i-noor Властислав Бржиза.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карандаши для мастер-класса

Как поясняет бизнесмен, древесину для карандашей фирма закупала в России. Но из-за контрсанкций сейчас её приходится покупать в Китае, который покупает сырьё в России, а затем поставляет через океан.

Из-за прекращения поставок в Россию в связи с санкциями школьных и офисных ластиков пришлось прикрыть часть производства, сетует чешский бизнесмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в I квартале 2022 года зафиксировано снижение объёма заготовки древесины на 2,4%, до 68,9 млн кубометров. По данным ведомства, основные причины снижения объема заготовки древесины — запрет экспорта из России необработанной древесины с начала 2022 года и древесного сырья для фанеры.