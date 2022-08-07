Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 05:15 — REGNUM Полиция Рио-де-Жанейро 6 августа задержала консула ФРГ Уве Херберта Ханна. Его подозревают в убийстве супруга, сообщает издание Metropoles.

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Тело бельгийца Вальтера Анри Максимилиена было обнаружено в собственном доме 5 августа. В ходе допроса его супруг пояснил, что причиной смерти могло стать одновременное употребление снотворного и значительного количества алкоголя.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы на теле погибшего обнаружены многочисленные повреждения и ушибы. Предварительной причиной смерти называют черепно-мозговую травму.