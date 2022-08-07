Техас, США, 7 августа, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена и его администрацию вновь раскритиковал экс-глава Белого дома Дональд Трамп, заявив, что действующий американский лидер нанёс стране больше вреда, чем пять её худших лидеров в истории. Своё мнение политик выразил 6 августа на Конференции консервативных политических действий (CPAC), проходящей в штате Техас.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Вы можете взять пять худших президентов в американской истории, объединить их, и окажется, что они не нанесли бы столько вреда сколько Байден за два года», — сказал Трамп, не уточняя, кого лично он считает худшими американскими лидерами в истории США.

Трамп раскритиковал политику Байдена в энергетической сфере, из-за которой, по словам Трампа, страна превратилась из «энергетически доминирующей» в «попрошайку энергии». Не забыл экс-президент США и о росте инфляции, которые достигли рекордных темпов.

Также Трамп указал, что темпы восстановления экономики США, которые были при правлении республиканцев самыми быстрыми, при действующей администрации Байдена превратились «в два квартала отрицательного экономического роста, также известного как рецессия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам экс-президента США Трампа, американцы превратились в нацию, которая вынуждена выпрашивать нефть у Венесуэлы и Саудовской Аравии из-за провальной политики администрации Байдена.