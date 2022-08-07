Москва, , 04:13 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» переходит на отечественную платформу RuTubе, так как компания Google уведомила о блокировке её YouTube-канала. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

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Поясняется, что Google заблокировал YouTube-канал Ростеха в связи с санкциями.

«Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тыс. подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле. Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет», — отмечается в официальном заявлении «Ростеха».

В госкорпорации уточнили, что предвидели подобный сценарий развития событий и заранее перенесли все свои ролики на российскую платформу для просмотра видео Rutube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа был удалён Youtube-канал российского блогера Дмитрия Пучкова, широко известного как «Гоблин». В Google пояснили, что решение было принято после неоднократного нарушения автором канала политики видеохостинга.

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