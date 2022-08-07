Матансас, , 04:06 — REGNUM На базе нефтехранилища на Кубе, где действует пожар найдено тело погибшего. Об этом 7 августа сообщает министерство здравоохранения острова.

Пожар hansbenn

Тело в ходе поисковых работ обнаружили спасатели. Специалисты Минздрава и МВД Кубы проводят опознание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в портовом городе Матансас начался вечером 5 августа. Загорелись резервуары с нефтью. Сообщается как минимум о 121 пострадавшем. Тушение пожара продолжается.

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