Матансас, Куба, 7 августа, 2022, 04:06 — ИА Регнум. На базе нефтехранилища на Кубе, где действует пожар найдено тело погибшего. Об этом 7 августа сообщает министерство здравоохранения острова.

hansbenn Пожар

Тело в ходе поисковых работ обнаружили спасатели. Специалисты Минздрава и МВД Кубы проводят опознание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в портовом городе Матансас начался вечером 5 августа. Загорелись резервуары с нефтью. Сообщается как минимум о 121 пострадавшем. Тушение пожара продолжается.