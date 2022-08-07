Киев, 7 августа, 2022, 03:38 — ИА Регнум. На Украине обвинили историка и контрактного стратегического консультанта правительства США Эдварда Люттвака в том, что он «продвигает российскую пропаганду». Об этом он сообщил в колонке журнала Tablet Magazine.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция

По словам Эдварда Люттвака, «Центр противодействия дезинформации», созданный в 2021 году при Совете национальной безопасности и обороны Украины, 14 июля 2022 года опубликовал на своём сайте список политиков, ученых и активистов, обвиняемых в «содействии российской пропаганде», включая его.

Как поясняет учёный, его обвинили в том, что он якобы написал, что «Путина спровоцировали начать войну против Украины». Эдвард Люттвак уверяет, что данную фразу вырвали из контекста. Далее, сотрудники украинского центра вменяют ему предложение провести референдумы в Донецкой и Луганской областях, тогда как он «предложил провести плебисциты». Эдвард Люттвак недоумевает: ведь он неоднократно выступал за поставки оружия Украине.

«Конечно, я не знаю, когда Киев и Москва могут договориться о проведении плебисцитов в Донецке и Луганске. Но я знаю, что каждая война должна закончиться, что ни Москва, ни Киев не признают поражение в одностороннем порядке, и что плебисциты — это единственный доступный выход из горящего дома», — считает историк из США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наёмник из Австралии заявил, что вооружённые силы Украины отправляют на передовую новобранцев без надлежащей боевой подготовки.