Лондон, 7 августа, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Суд с участием Ватикана в роли ответчика может впервые в истории пройти на территории Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на Апелляционный суд Англии и Уэльса.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

По данным издания, процесс связан с делом о злоупотреблениях при приобретении недвижимости Ватиканом в Лондоне в 2014 году. Тогда здание в центре столицы Англии купили за счёт пожертвований за 124 млн фунтов.

По делу проходят 11 человек, среди которых есть лица, занимающие высокие должности. Их обвинят в мошенничестве и коррупции. При этом, по заявлению обвиняемых, здание было оценено в указанную сумму независимыми экспертами.