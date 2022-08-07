Приштина, , 03:06 — REGNUM Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова была задержана по подозрению в шпионаже на севере Косова. Об этом сообщил 6 августа глава МВД непризнанного образования Джелаль Свечлия в социальной сети.

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Как уточнил Свечлия, российская журналистка Асламова была задержана до выяснения её настоящих намерений. При этом глава МВД Косова прикрепил к своему сообщению фотографии Асламовой с главой МИД России Сергеем Лавровым, с президентом Сирии Башаром Асадом и на фоне баннера с президентом Ирака Саддамом Хусейном. У всех политиков журналистка брала интервью в разные годы.

Свечлия указал, что Дарья Асламова была задержана на погранпереходе на севере Косова.

«Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста. Также она участвовала в боевых действиях на Украине», — написал Свечлия.

По словам главы МВД Косова, попытка российской журналистки въехать в Косово после недавнего обострения ситуации служит доказательством русских связей, «которые подключила Сербия с целью дестабилизации».

Напомним, обострение ситуации в Косов и Метохии произошло вечером 31 июля накануне намерения косовской администрации ввести запрет на сербские документы, спровоцировав этим эскалацию конфликта. Благодаря усилиям международного сообщества Приштина отложила введение запрета на месяц, до 1 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил на переговоры в Брюссель президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра самопровозглашённого Косово Альбина Курти.

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