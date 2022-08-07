Тель-Авив, Израиль, , 03:13 — REGNUM Китай, Франция, ОАЭ, Норвегия и Ирландия призывают провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН на фоне ситуации вокруг сектора Газа. Об этом 7 августа сообщает информагентство WAM со ссылкой на МИД ОАЭ.

На границе с сектором Газа (сс) Israel Defense Forces

Заседание Совбеза ООН может пройти 8 августа. На нём планируется обсудить способы достижения «справедливого и всеобъемлющего мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против террористической группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа. Жертвами ударов стали 24 человека. В ночь на 7 августа в южной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги.

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