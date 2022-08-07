Государство Израиль, , 02:40 — REGNUM В Израиле в ночь на 7 августа в южной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает армия обороны Израиля.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС (сс) Osps7

Напомним, армия Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет» против группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа. С началом её проведения Израиль призвал в армию 25 тыс. резервистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по последним данным Минздрава сектора Газа, число жертв израильских ракетных ударов достигло 24 человека, ранения получили более 200.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 24 человека