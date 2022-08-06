Израиль, 7 августа, 2022, 02:40 — ИА Регнум. В Израиле в ночь на 7 августа в южной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает армия обороны Израиля.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Напомним, армия Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет» против группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа. С началом её проведения Израиль призвал в армию 25 тыс. резервистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по последним данным Минздрава сектора Газа, число жертв израильских ракетных ударов достигло 24 человека, ранения получили более 200.