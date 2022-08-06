Москва, 7 августа, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Полноценный контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над состоянием Запорожской АЭС не позволяет своими действиями установить Организация Объединённых наций (ООН). Об этом 6 августа заявил начальник Национального центра управления обороной России, глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Представитель Минобороны России напомнил, что 5 августа украинские боевики нанесли по территории Запорожской АЭС артиллерийские удары, в результате которых были повреждены две линии высоковольтной электропередачи, трубопровод, технические помещения и водородопровод. Произошло частичное обесточивание АЭС.

Действия киевских властей, допустивших удары своей армии по Запорожской АЭС, соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, расцениваются Минобороны России как ядерный терроризм.

«Сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ», — сказал он.

Мизинцев отметил, что провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) была не первой. По его словам, обстрелы радиационно опасных объектов на украинской киевскими войсками территории носят системный характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России предупредили о далеко идущих последствиях обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС.