Нью-Дели, 7 августа, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Индия и США проведут военные учения возле спорной границы между Китаем и Индией в октябре 2022 года. Об этом 6 августа сообщает CNN.

Индия

Учения пройдут на высоте 10 тыс. футов в горном районе Аули штата Уттаракханд. В США заявили, что считают партнёрство с Индией «одним из наиболее важных элементов общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Отметим, индийско-американские манёвры регулярно проходят на территории двух стран.