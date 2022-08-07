Киев, 7 августа 2022, 01:58 — REGNUM Вооружённые силы Украины отправляют на передовую новобранцев без надлежащей боевой подготовки. Об этом британской газете The Guardian сообщил наёмник из Австралии Мэтт Роу.
Роу в свои 36 лет выбрал «потенциально незаконный способ участвовать в военной кампании», пишет издание. Он присоединился к Грузинскому национальному легиону.
Австралиец прибыл на Украину в неподходящее время для иностранных боевиков. Многие поспешно дезертировали после ракетного удара по базе, которая располагалась в 10 км от польской границы.
«Во время той бомбардировки в Международном легионе было много людей, которые бросали винтовки и просто бежали к польской границе. Некоторые из них забыли распаковать свои сумки и пытались пересечь границу с 500-600 патронов», — сообщил изданию Роу.
Боевой опыт австралийцу пришлось приобретать непосредственно на Украине, он даже стал здесь военным инструктором, хотя ранее у него в Австралии был небольшой ландшафтный бизнес. В качестве инструктора Роу объехал центральные регионы Украины, обучая новобранцев. И зачастую его уроки — это единственное, что они получают перед отправкой на передовую, отметил он.
«Вы… спросите: " Сколько людей здесь стреляли из винтовки?» Там около 100 человек, и поднимаются две руки. К сожалению, мы потеряли немало людей, которых мы обучили», — сокрушается новоиспечённый инструктор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные МИД России, около семи тысяч наёмников сейчас участвуют в боевых действиях на Украине.
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