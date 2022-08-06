Киев, 7 августа, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины отправляют на передовую новобранцев без надлежащей боевой подготовки. Об этом британской газете The Guardian сообщил наёмник из Австралии Мэтт Роу.

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания Наёмники

Роу в свои 36 лет выбрал «потенциально незаконный способ участвовать в военной кампании», пишет издание. Он присоединился к Грузинскому национальному легиону.

Австралиец прибыл на Украину в неподходящее время для иностранных боевиков. Многие поспешно дезертировали после ракетного удара по базе, которая располагалась в 10 км от польской границы.

«Во время той бомбардировки в Международном легионе было много людей, которые бросали винтовки и просто бежали к польской границе. Некоторые из них забыли распаковать свои сумки и пытались пересечь границу с 500-600 патронов», — сообщил изданию Роу.

Боевой опыт австралийцу пришлось приобретать непосредственно на Украине, он даже стал здесь военным инструктором, хотя ранее у него в Австралии был небольшой ландшафтный бизнес. В качестве инструктора Роу объехал центральные регионы Украины, обучая новобранцев. И зачастую его уроки — это единственное, что они получают перед отправкой на передовую, отметил он.

«Вы… спросите: " Сколько людей здесь стреляли из винтовки?» Там около 100 человек, и поднимаются две руки. К сожалению, мы потеряли немало людей, которых мы обучили», — сокрушается новоиспечённый инструктор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные МИД России, около семи тысяч наёмников сейчас участвуют в боевых действиях на Украине.