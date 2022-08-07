Матансас, , 02:41 — REGNUM Не менее 121 человека пострадали при пожаре на нефтехранилище в портовом городе Матансас на Кубе. Об этом 7 августа сообщает правительство страны.

Пожар Dave Hogg

В больницы доставлен 121 человек. Пятеро из них находятся в критическом состоянии, ещё трое — в тяжёлом, говорится в сообщении правительства в Twitter. Информация о погибших пока не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтехранилище города Матансас начался вечером 5 августа. Тушение возгорания продолжается. Готовность оказать помощь Кубе выразили правительства Правительства России, Мексики, Венесуэлы, Никарагуа, Аргентины, Чили и США.

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