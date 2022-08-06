Анкара, 7 августа, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Разрешение на выход четырёх судов с сельхозпродукцией из украинских портов выдал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба ООН.

Лоцманский Катер сопровождает сухогруз

Четыре судна отправятся из портов Черноморска и Одессы, они доставят 161 084 тонн продовольствия. В Турцию направится судно с грузом зерна кукурузы, в Китай с грузом муки, в Италию — с грузом подсолнечного масла.

По данным ООН, сухогрузы MV GLORY с грузом кукурузы в 66 084 тонн направилось в Стамбул, MV RIVA WIND с 44 000 тонн кукурузы прибудет в турецкий Искандерун, MV STAR HELENA с грузом 45 000 тонн муки направится в китайский Наньтун, и ещё одно судно MV MUSTAFA NECATI с 6000 тонн подсолнечного масла прибудет в порт Монополи в Италии.

Все суда в обязательном порядке пройдут установленную процедуру досмотра в территориальных водах Турции.

СКЦ также санкционировал прибытие в Черноморск судна MS OSPREY S, сейчас оно ожидает проверки и находится на якорной стоянке к северо-западу от Стамбула. Судно пройдёт процедуру осмотра 7 августа, после чего направится в порт назначения.

Напомним, соглашение, регламентирующее порядок вывоза грузов продовольствия из подконтрольных киевскому режиму черноморских портов было подписано в Стамбуле 22 июля в числе прочих документов в рамках многосторонних договорённостей, призванных решить проблему поставок продуктов и удобрений на мировой рынок.

В Стамбуле был создан Турцией, Украиной, ООН и Россией СЦК, предназначенный для досмотра судов с зерном, с целью не допустить контрабанды вооружения и исключить любые провокации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сухогруз Navistar, идущий под флагом Панамы, получил разрешение на дальнейшее движение после проверки около Стамбула.