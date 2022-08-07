Орел, , 01:49 — REGNUM В Госдуме требуют провести проверку по факту гибели подростка на аттракционе «Орбита» в Орле. Соответствующее заявление сделал вице-спикер Госдумы, лидер ЛДПР Борис Чернышов, сообщает 6 августа РИА Новости.

Парк аттракционов FrankWinkler

По словам Чернышова, проверки технического состояния аттракционов по всей стране должны стать внеплановыми. Такая мера позволит сократить риск получения травм и летальных исходов. Кроме того, вице-спикер обвинил некоторых предпринимателей в стремлении нажиться на интересе детей к аттракционам.

Отметим, 6 августа в одном из парков аттракционов в Орле погибла 17-летняя девушка. Она вылетела из кресла во время нахождения на аттракционе «Орбита».