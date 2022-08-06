Орел, 7 августа, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) потребовал провести проверку по факту гибели подростка на аттракционе «Орбита» в Орле.

FrankWinkler Парк аттракционов

По словам Чернышова, проверки технического состояния аттракционов по всей стране должны стать внеплановыми. Такая мера позволит сократить риск получения травм и летальных исходов. Кроме того, вице-спикер Госдумы обвинил некоторых предпринимателей в стремлении нажиться на интересе детей к аттракционам.

Отметим, 6 августа в одном из парков аттракционов в Орле погибла 17-летняя девушка. Она вылетела из кресла во время нахождения на аттракционе «Орбита».