Алчевск, ЛНР, 7 августа, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Алчевск Луганской народной республики (ЛНР). Об этом 7 августа сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

Удар противника зафиксировали в 18:45 мск 6 августа. Вооружённые украинские формирования применили для атаки по Алчевску РСЗО HIMARS. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Минобороны России сообщило об уничтожении реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в районе населённого пункта Пятигорское Харьковской области.