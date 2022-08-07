Киев, , 00:52 — REGNUM На Украине закупочные цены на газ для бизнеса с июля выросли на 50%. Об этом сообщает украинский портал «Страна».

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стоимость кубометра газа в последнюю неделю составила 45 гривен за кубометр или $1,23 по курсу Нацбанка Украины, отмечает издание. Ещё в июле цена на газ для украинских предприятий доходила до 30 гривен ($0,82) за кубометр.

Уточняется, что обычно предприятия на Украине закупают газ заранее и в августе они ещё будут работать на топливе, купленном по цене 28,5 гривен за кубометр. Законтрактованный по 45 гривен газ будет поставляться в сентябре. Не успевшие приобрести газ по июльским ценам перейдут на дорогой газ уже сейчас.

«Бизнес от новых ценников просто в шоке. Тем более, есть прогнозы, что будет ещё дороже. На предприятиях говорят — газ по 45 гривен за куб просто добьёт многие производства, которые и так выживают из последних сил», — сообщает издание.

В Минэнерго Украины отчитались, что с конца февраля потребление газа в стране сократилось на 40%. И очевидно, что снижение объёмов идёт, в основном, за счёт «умирающей» промышленности.

Отмечается, что за подорожанием газа следует скачок стоимости продукции и повышение ценников в магазинах Украины. К примеру, доля газа в себестоимости продукции тепличников превышает 50%, у хлебопёков составляет порядка 20%, у молочников — около 10%. Под ударом и сахароварение. С одной стороны, в Украине в 2022 году очень хороший урожай свеклы, с другой — у сахарозаводчиков доля газа в себестоимости продукции может достигать 60%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти собираются достичь договорённости с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредитной программы в размере от $15 млрд до $20 млрд до конца 2022 года.

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