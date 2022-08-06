Москва, 7 августа, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 августа поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником. В своём видеообращение глава государства подчеркнул, что профессионализм железнодорожников вносит значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Убеждён, у нашей железнодорожной отрасли огромный потенциал для качественного роста. И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперёд», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также обратил внимание на масштабные задачи по развитию всей инфраструктуры страны, назвал работников железной дороги героями и поблагодарил их за труд в сложнейших условиях.