Москва, , 00:35 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19, который наблюдается в России, не влечёт рост числа летальных случаев, так как число тяжёлых случаев болезни наблюдается у пациентов очень редко. Об этом 7 августа рассказал врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те варианты «Омикрона», которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится», — пояснил специалист.

Малышев указал, что заболеваемость COVID-19 в России будет расти до конца лета, а с приходом осени начнёт снижаться.

По мнению эксперта, заболеваемость ковидом в РФ будет расти до конца августа и в сентябре начнет снижаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки на 6 августа российские медики выявили 19 974 новых случая заражения коронавирусом, это максимальное количество заразившихся с 30 марта. Госпитализация потребовалась 2141 пациенту с новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки зафиксировано 46 смертей от последствий COVID-19.

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