Матансас, Куба, 7 августа, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Сотрудники мексиканской нефтегазовой компании Pemex помогут Кубе в тушении пожара на нефтехранилище. Об этом 6 августа сообщает газета EI Universal со ссылкой на источники в федеральном правительстве.

Niklas Freidwall Пожар

В ближайшее время самолёт с помощью вылетит из Мексики на Кубу. По данным издания, соответствующее поручение дал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 5 августа в портовом городе Матансас резервуар с нефтью загорелся после попадания в него молнии. При пожаре пострадали более 65 человек. Куба запросила помощь у дружественных стран.