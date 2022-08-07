Тель-Авив, Израиль, 7 августа 2022, 00:16 — REGNUM После ударов Израиля по сектору Газа возросло до 24 человек, пострадали свыше 200 жителей Палестины. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.
Напомним, 5 августа 2022 года Армия обороны Израиля начала операцию «Рассвет» и наносит удары по целям радикальной группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, у больниц Газы имеются серьёзные трудности с оказанием медпомощи пострадавшим, что усугубляется нехваткой медикаментов и постоянными перебоями с электричеством в медучреждениях.
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