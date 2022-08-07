Тель-Авив, Израиль, , 00:16 — REGNUM После ударов Израиля по сектору Газа возросло до 24 человек, пострадали свыше 200 жителей Палестины. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

Сектор Газа NASA

Напомним, 5 августа 2022 года Армия обороны Израиля начала операцию «Рассвет» и наносит удары по целям радикальной группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у больниц Газы имеются серьёзные трудности с оказанием медпомощи пострадавшим, что усугубляется нехваткой медикаментов и постоянными перебоями с электричеством в медучреждениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Армия Израиля продолжит операцию против «Палестинского исламского джихада»