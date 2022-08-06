Тель-Авив, Израиль, 7 августа, 2022, 00:16 — ИА Регнум. После ударов Израиля по сектору Газа число жертв возросло до 24 человек, пострадали свыше 200 жителей Палестины. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

NASA Сектор Газа

Напомним, 5 августа 2022 года Армия обороны Израиля начала операцию «Рассвет» и наносит удары по целям радикальной группировки «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у больниц Газы имеются серьёзные трудности с оказанием медпомощи пострадавшим, что усугубляется нехваткой медикаментов и постоянными перебоями с электричеством в медучреждениях.