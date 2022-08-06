Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Израильские власти намерены действовать решительно для обеспечения мир своим гражданам, об этом заявил 6 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид. Его слова распространила пресс-служба правительства.

Government Press Office (Israel) Яир Лапид

Накануне, 5 августа, вооруженные силы Израиля начала против палестинских исламистов в секторе Газа операцию «Рассвет», в рамках которой израильские военные наносят удары по целям в анклаве. По последним данным, в результате удара в секторе Газа уже погибли 24 человека.

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«Израиль продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам», — заявил глава израильского правительства.

В ответ на действия израильских военных из сектора Газа по городам Израиля выпускают ракеты. На данный момент в результате них пострадали, по информации скорой помощи Европейского государства, двое человек: они получили легкие осколочные ранения.