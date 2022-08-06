Донецк, , 23:53 — REGNUM В результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения. Об этом 6 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины на 23:00 6 августа 2022 года составляет 10 человек (двое погибли, восемь ранены)… — говорится в сообщении. — Информация продолжает поступать».

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что Россия за сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из ЛНР и ДНР более 25 тыс. человек.