Новомосковск, Тульская область, 6 августа, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Название новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», открывшейся в помещениях бывшего McDonald’s, продолжает служить источником креатива не только для интернет-пользователей. Обыграть популярный мем решило похоронное бюро «Н.Ритуал.Ру», действующее в городе Новомосковске Тульской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Бобров ИА REGNUM «Грустно, и точка». Новомосковск

«Грустно и точка», — гласит лаконичная реклама ритуальных услуг, транслируемая на экране одного из торговых комплексов, расположенных в центре города.

На сайте компании, адрес которого приведён в рекламе, сообщается, что городская специализированная похоронная служба работает в похоронной сфере более пяти лет и приобрела «репутацию надёжного и открытого исполнителя услуг в этой деликатной области».

Напомним, в марте 2022 года сеть McDonald’s приостановила работу всех своих 850 ресторанов в России и объявила об уходе с российского рынка. Сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором, после чего стало известно, что она продолжит работать под новым брендом.

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