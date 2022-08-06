Рамалла , 6 августа, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Более 20 человек погибли в результате авиаударов, которые наносит армия Израиля по сектору Газа, об этом заявили в палестинском анклаве.

Палестина

Ранее, 5 августа, вооруженные силы Еврейского государства начали операцию «Рассвет», целью которой стали палестинские радикалы. Израильская армия наносит удары по целям в секторе Газа.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», — указало министерство.

Операция Израиля в секторе Газа уже осудил ряд государств, в том числе Турции. В МИД республики гибель мирных жителей в Палестине назвали неприемлемой.

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