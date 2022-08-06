Москва, 6 августа, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Известие о том, что The Times теперь называет международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина», не удивило российского сенатора Алексея Пушкова. В своем телеграм-канале 6 августа он отозвался о западных СМИ как о передовом отряде неолиберальной диктатуры:

Torbenrick.eu Amnesty International

«Из всех институтов западного общества за последние 30 лет СМИ деградировали более всего».

Напомним, о том, что The Times стала называть международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина» оповестил в своем телеграм-канале 6 августа российский журналист Владимир Соловьев. В подтверждение своих слов он опубликовал цитату с сайта издания с соответствующим заголовком.

Цитата телеграм-канала SolovievLive The Times теперь называет международную правозащитную организацию Amnesty International, «пропагандистами Путина»

Как сообщало ИА REGNUM, доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится, что военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, был обнародован 3 августа.

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