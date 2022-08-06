Стамбул, Турция, , 23:32 — REGNUM Сухогруз Navistar, идущий под флагом Панамы, получил разрешение на дальнейшее движение после проверки около Стамбула, об этом 6 августа заявили в министерстве обороны Турции.

Зерно

5 августа из Одессы и Черноморска через морской гуманитарный коридор вышли корабли Polarnet, Navistar и Rojen — три ранее заблокированных судна с зерном. Всего они перевезут свыше 58 тыс. тонн кукурузы. Navistar, на борту которого находится 33 тыс. тонн кукурузы, движется в Ирландию.

«Проверка, проведенная представителями СКЦ, успешно завершена, сухогрузу Navistar, который перевозит 33 тыс. тонн кукурузы в Ирландию, разрешено следовать далее», — заявили в оборонном ведомстве республики.

2 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Напомним, 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.