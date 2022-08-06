Лондон, 6 августа, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Опасения о скором снижении уровня жизни в Великобритании вынуждает жителей островного государства всё чаще отказываться от своих домашних животных, об этом сообщает 6 августа телеканал Sky News.

Александр Погожев ИА REGNUM Собака

Телеканал приводит данные благотворительной организации Dogs Trust, согласно которым с начала года тем, как найти новый дом для своих собак, у этой неправительственной организации узнавали около 15 тыс. человек. Эти показатели оказались выше на 54%, чем в 2021 году. При этом в прошлом году эта НПО получила рекордное число запросов.

В свою очередь, в британском Королевском обществе предотвращения жестокого обращения с животными отметили, что с января по май нынешнего года жители королевства вернули на 49% больше кроликов, на 14% — кошек и на 3% — собак, чем за аналогичный отрезок 2021 года.

Руководитель организации Оуэн Шарп подчеркнул, что владельцам питомцев приходится идти на этот шаг из-за острой финансовой ситуации. Он привел пример, когда одному из владельцев собаки пришлось выбирать между тем, чтобы прокормить питомца, и тем, чтобы накормить детей.