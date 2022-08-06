Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Моддеры (разработчики модификаций) выпустили дополнение к симулятору фермера Stardew Valley, которая позволяет игрокам скупать дополнительные участки и строить «фермерскую империю». Об этом 6 августа сообщает портал PCGamesN.

Логотип игры Stardew Valley (c) компания

Модификация (мод) Realty, разработкой которого занимается энтузиаст под никами Prism 99 и Klatuprism, можно скачать на сайте Nexus Mods. В его основу легли моды Farm Expansion, которые позволяли игрокам увеличивать размеры своего участка в Stardew Valley.

Сам Realty даёт геймерам возможность приобрести ещё десять дополнительных участков на территории, расположенной в левой части карты. Разработчик отметил, что в будущем планирует выпустить четыре набора контента с дополнениями, которые будут появляться в виде объявлений в игровом городе Пеликан. С полным описанием мода можно ознакомиться на странице проекта.

Напомним, в мае 2022 года разработчик Stardew Valley Эрик Бароне заявил, что не может поверить в то, что в мире продаже уже более 20 млн копий игры. Тогда он сказал, что Stardew Valley, релиз которой состоялся более шести лет назад, продаётся лучше, чем когда-либо.

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